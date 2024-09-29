У Києві знову нема чим дихати: що сталося

Проблема може бути у пожежі на торфовищах

У Києві знову скаржаться на запах гару. Цього разу її відчули мешканці Оболонського району міста.

Про це повідомили користувачі мережі у спільноті "Оболонський район м. Києва" у Facebook. Одна з місцевих мешканок поскаржилася, що у місті почали відчувати запах, схожий на той, що відчувався близько тижня тому.

За її словами, запах повернувся увечері. Крім того, вона звернула увагу, що сервіси моніторингу якості повітря не виявили жодних проблем.

Варто зазначити, що сервіси на зразок IQAir не бачать проблем у місті. Єдиним винятком є датчик у Святошинському районі, який виявив підозрілу концентрацію забруднюючих частинок. Такий показник вважається загрозою для вразливих груп населення.

Користувачі мережі в коментарях до запису зазначили, що причиною може бути тління торфовищ у районі Вишгороду, яке триватиме аж до приходу дощів.

Як повідомлялося раніше, синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що у Києві в період з 20 по 23 вересня сталося задимлення через пожежу на адмінкордоні Сумської та Чернігівської областей. Через це жителі скаржилися на запах гару.