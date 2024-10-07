Київський медичний центр, в якому проходять реабілітацію військові, може зникнути: подробиці скандальної історії

Скандальна історія набирає обертів

Сучасний Київський обласний центр реабілітаційної медицини, де проходять реабілітацію поранені українські військовослужбовці, перебуває під загрозою. Цей заклад збираються об’єднати з Київською обласною клінічною лікарнею №1 і потім, найімовірніше, закрити.

Про це розповів ветеран війни, активіст та громадський діяч Олег Симороз на своїй сторінці у Фейсбуку. Він звинуватив у цій неприємній ситуації голову Київської облради Ярослава Добрянського, скандального нардепа Олександра Дубінського і голову Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка.

Сучасний Київський обласний центр реабілітаційної медицини знаходиться у Сирецькому гаю на території в 5,5 гектар. Саме ця земля зацікавила, за словами Симороза, представників обласної влади.

"Ми неодноразово висвітлювала те, як регіонал, голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком, одіозним зрадником Дубінським робили все можливе аби захопити сучасний реабілітаційний центр для військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю.

Їм наперекір став генеральний директор, який, окрім того, що виграв відкритий конкурс, має проукраїнську позицію та чітке бажання розвитку реабілітації поранених", — написав активіст.

Проте рік тому гендиректора Київського обласного центру реабілітаційної медицини Ігоря Кучму було звільнено, а його місце посіла помічниця одіозного нардепа Дубінського Кисельова.

"Рік тому замість Ігоря Кучми — кваліфікованого лікаря вищої категорії зі стажем роботи понад 32 роки, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного відділення для військових в Київській обласній лікарні №2, Добрянський незаконно призначив керувати помічницю Дубінського. І це попри те, що в країні йде війна а колишня редакторка 1+1 взагалі не мала ніякого відношення до медицини", — йдеться у повідомленні.

Після цього активісти почали звертати увагу на цю історію та надали їй розголосу. Через суспільний резонанс суд скасував незаконне рішення Добрянського. Проте бажання "захопити золоту столичну землю нікуди не зникло".

"Документ, який ми отримали, пролив світло на те, що частиною фактичного злочинного угрупування, метою якого є знищення реабілітаційного центру з подальшою забудовою відповідної земельної ділянки, є не тільки регіонал Добрянський та держзрадник Дубінський зі своєю помічницею Кисельовою (на той час депутаткою Київоблради від "Слуг народу"), але й голова Київської облдержадміністрації Руслан Кравченко.

Після того, як суд скасував незаконні рішення Добрянського і рейдернути реабілітаційний центр таким чином не вийшло, Кравченко — як колишній прокурор — придумав іншу схему, як захопити дорогоцінну землю. Він, як голова Київської обласної державної адміністрації, пише лист на Добрянського (голову Київоблради) з пропозицією об’єднати Київську обласну лікарню №1 з Київським обласним центром реабілітаційної медицини", — пише Симороз.

Депутати Київоблради справді проголосували за об’єднання Київської обласної лікарні №1 із Київським обласним центром реабілітаційної медицини. Однак варто розуміти, що дві ці медичні установи мають абсолютно різну спрямованість і відрізняються за своїм функціоналом.

"Тобто він (Кравченко — ред.) "встановив", що виявляється два заклади охорони здоров’я чимось схожі за своїм функціоналом. Якби колишній прокурор відвідав більше лікувальних закладів, він би для себе відкрив, що абсолютно всі заклади охорони здоров’я чимось схожі за своїм функціоналом та дублюють надання певних функцій, і не тільки в Київські області, а й по всій Україні, адже їхня мета — лікувати людей!

Також ми поспілкувалися з пораненими військовослужбовцями, які зараз проходять тут реабілітацію прибувши саме з 1-ї обласної лікарні. Вони також не розуміють мету обʼєднання, бо за їхніми словами ці заклади кардинально відрізняються, там немає умов для нормального лікування поранених. Історія про побори, про те, що там військові купують за свої кошти знеболюючі та антибіотики — це взагалі дно", – заявляє активіст.

При цьому, за словами Симороза, в реабілітаційному центрі відбуваються процеси, які призведуть до руйнування будівлі лікарні. Так, наприкінці серпня 2024 року працівники "Київгазу" зняли лічильники газу із системи постачання газу до котелень стаціонару та поліклініки Київського обласного центру реабілітаційної медицини.

Було проведено їх перевірку, калібрування та тестування, але лічильники назад встановлено не були, оскільки створена Київською облрадою комісія з реорганізації не сплатила за проведення цих робіт на суму 48 000 гривень, що залишає стаціонар та поліклініку на зиму без опалення.

"В це важко повірити, але це правда. Під час війни ці покидьки хочуть знищити сучасний реабілітаційний центр для військових! Взимку без опалення там просто полопаються труби, затопить поверхи… Навіть якщо вони спустять воду з системи опалення, то після зими в 6-ти поверховій будівлі площею 9 тисяч квадратних метрів просто заведеться грибок, і її в майбутньому не можна буде використовувати як медичну установу.

Те, що не вдалось зробити російським окупантам із заморожуванням нас за дві попередні зими зараз реалізовує влада Київської області. І саме проти наших поранених військовослужбовців.

Тому ми звертаємось до Президента України Володимира Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують сучасний реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні. У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих", — резюмував Симороз.

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