Киевский медцентр, где проходят реабилитацию военные, может исчезнуть: подробности скандальной истории

Скандальная история набирает обороты

Современный Киевский областной центр реабилитационной медицины, где проходят реабилитацию раненые украинские военнослужащие, находится под угрозой. Данное учреждение собираются объеденить с Киевской областной клинической больницей №1 и затем, вероятнее всего, закрыть.

Об этом рассказал ветеран войны, активист и общественный деятель Олег Симороз на своей странице в Фейсбук. Он обвинил в происходящем главу Киевского облсовета Ярослава Добрянского, скандального нардепа Александра Дубинского и председателя Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко.

Современный Киевский областной центр реабилитационной медицины находится в Сырецком гаю на территории в 5, 5 гектар. Именно эта земля заинтересовала, по словам Симороза, представителей областной власти.

"Мы неоднократно освещали то, как регионал, председатель Киевоблсовета Добрянский со своим дружком, одиозным предателем Дубинским делали все возможное, чтобы захватить современный реабилитационный центр для военных ради 5,5 гектаров столичной земли в Сырецком гаю. Им наперекор стал генеральный директор, который, кроме того, что выиграл открытый конкурс, имеет проукраинскую позицию и четкое желание развития реабилитации раненых", — написал активист.

Однако год назад гендиректор Киевского областного центра реабилитационной медицины Игорь Кучма был уволен, а его место заняла помощница одиозного нардепа Дубинского Киселева.

"Год назад вместо Игоря Кучмы — квалифицированного врача высшей категории со стажем работы более 32 лет, который выиграл открытый конкурс, и который во время полномасштабной войны как раз и обеспечил создание реабилитационного отделения для военных в Киевской областной больнице №2, Добрянский незаконно назначил руководить помощницу Дубинского. И это несмотря на то, что в стране идет война, а бывшая редактор 1+1 вообще не имела никакого отношения к медицине", — говорится в сообщении.

После этого активисты начали обращать внимание на данную историю и придали ее огласке. Из-за общественного резонанса суд отменил незаконное решение Добрянского. Однако, желание "захватить золотую столичную землю никуда не исчезло".

"Документ, который мы получили, пролил свет на то, что частью фактической преступной группировки, целью которой является уничтожение реабилитационного центра с последующей застройкой соответствующего земельного участка, является не только регионал Добрянский и госизменник Дубинский со своей помощницей Киселевой (в то время депутатом Киевоблсовета от "Слуг народа"), но и глава Киевской облгосадминистрации Руслан Кравченко.

После того, как суд отменил незаконные решения Добрянского и рейдернуть реабилитационный центр таким образом не получилось, Кравченко — как бывший прокурор — придумал другую схему, как захватить драгоценную землю. Он, как председатель Киевской областной государственной администрации, пишет письмо на Добрянского (председателя Киевоблсовета) с предложением объединить Киевскую областную больницу №1 с Киевским областным центром реабилитационной медицины", — пишет Симороз.

Депутаты Киевоблсовета действительно проголосовали за объединение Киевской областной больницы №1 с Киевским областным центром реабилитационной медицины. Однако стоит понимать, что два этих медицинских учреждения имеют абсолютно разную направленность и отличаются по своему функционалу.

"То есть он (Кравченко — ред.) "установил", что оказывается два учреждения здравоохранения чем-то похожи по своему функционалу. Если бы бы бывший прокурор посетил больше лечебных учреждений, он бы для себя открыл, что абсолютно все учреждения здравоохранения чем-то похожи по своему функционалу и дублируют предоставление определенных функций, и не только в Киевской области, но и по всей Украине, ведь их цель — лечить людей!

Также мы пообщались с ранеными военнослужащими, которые сейчас проходят здесь реабилитацию прибыв именно с 1-й областной больницы. Они также не понимают цель объединения, потому что по их словам эти заведения кардинально отличаются, там нет условий для нормального лечения раненых. История о поборах, о том, что там военные покупают за свои средства обезболивающие и антибиотики — это вообще дно", — заявляет активист.

При этом, по словам Симороза в реабилитационном центре происходят процессы, которые приведут к разрушению здания больницы. Так, в конце августа 2024 года работники "Киевгаза" сняли счетчики газа из системы поставки газа в котельные стационара и поликлиники Киевского областного центра реабилитационной медицины.

Была проведена их проверка, калибровка и тестирование, но счетчики обратно установлены не были, поскольку созданная Киевским облсоветом комиссия по реорганизации не заплатила за проведенные работы 48 000 гривен. Из-за этого стационар и поликлиника на зиму остались без отопления.

"В это трудно поверить, но это правда. Во время войны эти подонки хотят уничтожить современный реабилитационный центр для военных! Зимой без отопления там просто полопаются трубы, затопит этажи… Даже если они спустят воду из системы отопления, то после зимы в 6-ти этажном здании площадью 9 тысяч квадратных метров просто заведется грибок, и его в будущем нельзя будет использовать как медицинское учреждение.

То, что не удалось сделать российским оккупантам с замораживанием нас за две предыдущие зимы сейчас реализует власть Киевской области. И именно против наших раненых военнослужащих.

Поэтому мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, как Верховному главнокомандующему, с требованием остановить своих "слуг", которые в погоне за личной коррупционной наживой уничтожают современный реабилитационный центр для раненых военнослужащих, и обеспечить дальнейшее функционирование и развитие Киевского областного центра реабилитационной медицины как отдельной больницы. В случае отсутствия реакции, нам останется только прямо констатировать, что Владимир Зеленский лично заинтересован в таких действиях своих подчиненных", — резюмировал Симороз.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как программа "Спаси конечность" защищает независимость и возвращает в строй украинцев. Благотворители сосредоточили свои усилия на помощи тем, кто не имеет возможности оплатить дорогостоящие и сложные операции (это военные и гражданские лица с огнестрельными ранениями).