Коли сонце повернеться до Києва: прогноз погоди на 8 жовтня

Ранок розпочнеться хмарами, проте дощу не буде

Атмосферний фронт, який вже кілька днів "кошмарить" західні регіони України дощами та прохолодою, дістався і до Києва. Однак для мешканців столиці він не принесе настільки вираженого похолодання або рясних опадів, як на заході.

У Києві прогнозується мінлива хмарність: ранок розпочнеться під покровом хмар, але до обіду вони розійдуться, і до самого вечора небо залишиться ясним. Опадів цього дня не очікується, тож парасолі можна залишити вдома. Детальний прогноз опублікували фахівці з Українського гідрометцентру.

Температура повітря у столиці вночі становитиме +8…+10°C, а вдень підніметься до комфортних +15…+17°C. Західний вітер посилюватиметься, його швидкість коливатиметься від 7 до 12 м/с. Вологість повітря вранці залишатиметься високою – близько 80%, але до обіду знизиться до 60%.

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, Київ опиниться під впливом антициклону, що сформувався над Чорним морем. Ця система гарантуватиме суху погоду без опадів у столиці. Незважаючи на те, що циклони Finny на північному сході та Gerda над Великою Британією впливають на інші регіони України, Київ перебуватиме у зоні відносного спокою. Температура повітря 8 жовтня у Києві буде комфортною, без істотних змін протягом дня.

Температура повітря у Києві 8 жовтня

Цікаво, що за 130 років спостережень максимальна температура цього дня у Києві досягла 25,9°C у 1935 році, а найнижча — -3,6°C у 1926-му. У народі 8 жовтня називали "Курник" або "Капустки", і вважалося, що сприятлива погода в цей день обіцяє гарну погоду ще на три тижні вперед.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що в одній з областей буде +28°C. Які сюрпризи підкине погода українцям 7 жовтня.