В одній з областей буде +28°C: які сюрпризи підкине погода українцям 7 жовтня

Проте західним та північно-західним областям не пощастить з теплом

Погода в Україні протягом вересня та на початку жовтня дивувала своєю літньою теплотою. У більшості областей, за винятком західних регіонів, температура повітря сягала позначки +24°C, а подекуди навіть +26°C. Така аномальна для осені спека трималася майже місяць.

Проте природа готує українцям різку зміну погодних умов. Якою ж буде погода 7 жовтня в Україні, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

7 жовтня Україна опиниться під впливом активного циклону. Це призведе до нестабільної погоди у більшості областей країни. Протягом доби очікуються періодичні дощі, які охоплять значну територію держави. Особливо інтенсивні опади прогнозуються на півдні та у центральних областях. Вранці сильні дощі можливі також на Київщині та Чернігівщині. Лише Луганська область, ймовірно, залишиться без дощу.

У більшості регіонів денна температура коливатиметься в межах від +11°C до +17°C. Однак у східній частині країни, на південному сході, а також на Дніпропетровщині та Полтавщині повітря прогріється до +19…+25°C, а на Луганщині стовпчики термометрів покажуть навіть +28°C.

За даними УкрГМЦ, у столиці України 7 жовтня також відчується похолодання. Температура повітря в Києві знизиться до +12…+14°C. Протягом першої половини дня зберігатиметься волога погода, але після обіду опади припиняться. Втім, синоптики прогнозують, що вже з середини тижня знову потеплішає. Однак це потепління буде нетривалим — від 13 жовтня в Києві знову очікується зниження температури.

Температура повітря в Україні 7 жовтня

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Україні на початку тижня. До "літніх" показників повітря вже не прогріється.