Когда солнце вернется в Киев: прогноз погоды на 8 октября

Утро начнется облаками, но дождя не будет

Атмосферный фронт, который уже несколько дней "кошмарит" западные регионы Украины дождями и прохладой, добрался и до Киева. Однако для жителей столицы он не принесет столь выраженного похолодания или обильных осадков, как на западе.

В Киеве прогнозируется переменная облачность: утро начнется под сенью облаков, но к обеду они разойдутся, и до самого вечера небо останется ясным. Осадков в этот день не ожидается, так что зонты можно оставить дома. Подробный прогноз опубликовали специалисты Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха в столице ночью будет +8…+10°C, а днем поднимется до комфортных +15…+17°C. Западный ветер будет усиливаться, его скорость будет колебаться от 7 до 12 м/с. Влажность воздуха утром остается высокой – около 80%, но к обеду снизится до 60%.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, Киев окажется под влиянием сформировавшегося над Черным морем антициклона. Эта система гарантирует сухую погоду без осадков в столице. Несмотря на то, что циклоны Finny на северо-востоке и Gerda над Великобританией влияют на другие регионы Украины, Киев будет находиться в зоне относительного покоя. Температура воздуха 8 октября в Киеве будет комфортной без существенных изменений в течение дня.

Температура воздуха в Киеве 8 октября

Интересно, что за 130 лет наблюдений максимальная температура этого дня в Киеве достигла 25,9 ° C в 1935 году, а самая низкая — -3,6 ° C в 1926-м. В народе 8 октября называли "Курник" или "Капустки", и считалось, что благоприятная погода в этот день сулит хорошую погоду еще на три недели вперед.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в одной из областей будет +28°C. Какие сюрпризы подкинет украинская погода 7 октября.