Хмарність та коливання температури: коли небо над Києвом роз'ясниться

Сонце все частіше ховається за хмари

У столиці України панує мінлива хмарність. Дощів найближчими днями не прогнозується.

Упродовж 8-10 жовтня передбачаються температурні гойдалки, адже вдень показники коливатимуться в межах +16…20 градусів, а вночі — +9…13 градусів. Про це повідомили у Sinoptik.

Ясне небо у вівторок, 8 жовтня, можна очікувати лише ввечері. Повітря вдень прогріється до +16 градусів, а вночі охолонуло до +9 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються у денний час — легкі 3 м/с.

Наступного дня, 9 жовтня, місто потішить сонячна погода, хоча і не довго. Ближче до вечора вітер принесе хмари. Денна температура підвищиться до +20 градусів, а вночі впаде до +10 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легкі 2 м/с.

У четвер, 10 жовтня, також передбачається хмарність. Температура у денний час сягне +19 градусів, а вночі показники опустяться до +13 градусів. Найбільші пориви вітру відбудуться у другій половині доби — легкі 3 м\с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які погодні сюрпризи підготувала осінь на початку жовтня в Україні.