"Це дає можливість": Братчук пояснив, як погіршення погоди вплине на фронт

Погода може вплинути на боротьбу у "малому повітрі"

Погіршення погодних умов суттєво не вплине на логістику ворога на Запорізькому напрямку. Водночас погода вплине на застосування БПЛА на фронті.

Про це в етері КИЇВ24 розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він пояснив, що дрони в дощ і сильний вітер не можуть ефективно виконувати свої завдання.

"А щодо логістики, я бачу що ворог найближчим часом не збирається знижувати темпи своїх наступів. З іншого боку це дає можливість, і це треба розуміти, сточувати ресурси ворога. Вони не нескінченні, це теж треба розуміти. Тому на погоду сподіваємося, але виконуємо свої завдання", — підкреслив Братчук.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що відключення світла можуть погіршити боєздатність ЗСУ. Там це пояснили тим, що виснаження населення має прямі військові наслідки, оскільки багато бойових підрозділів значною мірою підтримуються цивільними пожертвуваннями для придбання необхідного обладнання. На думку видання, ця підтримка, ймовірно, впаде, коли у людей закінчаться ресурси.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відбувався відхід ЗСУ з Вугледара та де тепер сконцентрують зусилля росіяни.