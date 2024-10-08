Облачность и колебания температуры: когда небо над Киевом разъяснится

Солнце все чаще прячется за облака

В столице Украины царит переменная облачность. Дождей в ближайшие дни не прогнозируется.

В течение 8-10 октября предусматриваются температурные качели, ведь днем показатели будут колебаться в пределах +16...20 градусов, а ночью — +9...13 градусов. Об этом сообщили в Sinoptik.

Ясное небо во вторник, 8 октября, можно ожидать только к вечеру. Воздух днем прогреется до +16 градусов, а ночью охладился до +9 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются в дневное время – легкие 3 м/с.

На следующий день, 9 октября, город порадует солнечная погода, хотя и недолго. Ближе к вечеру ветер принесет тучи. Дневная температура повысится до +20 градусов, а ночью упадет до +10 градусов. Сила ветра в этот день не превысит лёгкие 2 м/с.

В четверг, 10 октября, также ожидается облачность. Температура в дневные часы достигнет +19 градусов, а ночью показатели опустятся до +13 градусов. Наибольшие порывы ветра произойдут во второй половине суток – легкие 3 м\с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие погодные сюрпризы подготовила осень в начале октября в Украине.