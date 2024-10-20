Холодно, але без опадів: якою буде погода у столиці наступного тижня

До столиці вже прийшла справжня осінь

Наступного робочого тижня у Києві спостерігатиметься прохолодний режим погоди. В столиці спостерігатиметься похмура погода і жителям столиці про парасольку можна забути.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у нічний та ранковий годинник у столиці не виключені тумани, які є характерним явищем для середини осені.

Погодні умови на найближчі сім днів у столиці визначатиме антициклон. Очікується високий атмосферний тиск та практично повна відсутність опадів. Крім того, можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року.

У понеділок, 21 жовтня, очікується малохмарна погода без опадів. Лише крайньому сході вночі пройдуть невеликі дощі. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+9 °С; вдень +10...+15°С.

У вівторок, 22 жовтня, утримається стійка погода, без опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатимуться тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С; вдень +12...+17°С.

У середу, 23 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7°С, удень +13…+18°С.

У четвер, 24 жовтня, утримається погода без опадів. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +11…+16 °С, на крайньому півдні місцями до +18 °С.

У п’ятницю, 25 жовтня, погоду продовжуватимуть визначати антициклон. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6°С, вдень +11...+16°С.

У суботу, 26 жовтня, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6°С, вдень +11...+16°С.

У неділю, 27 жовтня, опадів не передбачається, лише вдень та ввечері на крайньому заході подекуди пройдуть невеликі дощі. Вітер південного/південно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6°С, у денний час +9…+13°С.

Нагадаємо, що в деяких регіонах України вже випав сніг. Подекуди стовпчики термометрів опустилися нижче 0 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде у жовтні в Україні. Найвищі градуси будуть на початку місяця. Потім все прохолодніше, але різких похолодань чекати не варто.