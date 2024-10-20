Синоптик розповіла, коли українцям чекати потепління

Синоптик озвучила погоду в Україні та розповіла, коли буде тепло

На початку наступного тижня в Україні розпочнеться невелике потепління. У низці областей температура повітря підніметься до +14 і до +18 градусів.

Про це повідомила у Telegram синоптик Наталія Діденко. Погода найближчим часом буде сонячною, без дощів та туманною. Північно-західний вітер зміниться на південно-західний, а з півдня прийде тепло.

Діденко зазначила, що температура повітря у більшості областей прогріється до +18 градусів. Синоптик також опублікувала погодну карту.

Ночі будуть холодними, періодично будуть заморозки. Діденко зазначає, що у будинках теж буде холодно, а посеред тижня ймовірність заморозків зменшуватиметься.

У Києві 21 жовтня та в наступні дні опадів не очікується. У ніч на понеділок температура повітря коливатиметься від 0 до +3 градусів, подекуди заморозки. Далі температура повітря підніметься до +3…+6 градусів, але заморозки збережуться.

Вдень 21 жовтня у Києві стовпчик термометра підніметься до +12…+14 градусів, у вівторок та середу буде тепло до +16 градусів, а у четвер та п’ятницю опуститься до +11…+14 градусів. Найближчі дощі очікуються 28 жовтня.

Раніше "Телеграф"писав про те, що синоптики розповіли, на яку погоду варто чекати українцям до кінця жовтня