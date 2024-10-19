Синоптики назвали дату, коли в Україні знову потепліє після морозу

Погода зміниться

Погода в останні дні в Україні "лякала" нас незвично низькими градусами, хоч заморозки є абсолютно нормальними для середини жовтня. Жителі всіх регіонів країни відчули нічні заморозки.

Проте, за прогнозами синоптиків, ця хвиля холоду скоро відступить, і українці знову зможуть насолоджуватися теплою осінню. Про це свідчить свіжий прогноз Укргідрометцентру.

Коли відступлять заморозки

З 22 жовтня прогнозують суттєве підвищення температури повітря. Метеорологи пояснюють це явище зміною конфігурацій баричних утворень над територією країни, що призведе до надходження теплішої повітряної маси.

Нічна температура, яка протягом останніх днів опускалася нижче нуля, тепер коливатиметься у діапазоні від +2°C до +8°C. Денна температура також порадує українців більш комфортними показниками. Очікується, що термометри вдень показуватимуть від +11°C до +17°C.

Експерти прогнозують, що подібні температурні умови збережуться щонайменше до кінця третьої декади жовтня. До 30 жовтня на території України передбачається суха погода без опадів. Та протягом найближчих двох ночей Україну все ще очікують заморозки. Це пов'язано з впливом антициклону, який надходить з північних широт.

Прогноз погоди на 22 жовтня

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, чи повернуться вимкнення світла через заморозки. На енергосистему впливають затяжні холоди.