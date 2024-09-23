Купили чотири елітних авто під час війни: управління держохорони оскандалилося великим тендером

Підрядника вже обрали

Управління державної охорони України придбало спецавтомобілі на базі преміальних Toyota Land Cruiser. За чотири транспортні засоби держкомпанія віддала понад 15 мільйонів гривень.

Постачання машин має бути здійснене до 25 грудня поточного року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Управління державної охорони України вирішило придбати чотири автомобілі спеціалізованого призначення. На ці потреби із бюджету буде виділено 15 мільйонів 726 тисяч гривень.

Таким чином, одна машина коштувала 3,93 мільйона гривень. Це рекордна ціна за будь-який легковий автомобіль у закупках у системі "Prozorro", які були проведені цього року.

Виграло тендер товариство з обмеженою відповідальністю"ВІДІ АВТОСТРАДА" , яке було єдиним учасником торгів. ТОВ розташоване у селі Київська Борщагівка та має установчий капітал 4 мільйони гривень.

Зареєстровано воно було у 2008 році.

У тендерній документації зазначено, що спецавтомобілі будуть представлені Toyota Land Cruiser не раніше 2023 виробництва. Машини повністю укомплектовані всіма можливими "фішками" — підігрів сидінь та лобового скла, клімат контоль, система розпізнавання дорожніх знаків і таке інше.

Також на машини буде встановлено спеціалізоване обладнання: світлодіодні фари з можливістю включення/вимкнення, світлодіодний маяк, система, що дозволяє окремо включати сині та червоні сигнали, а також сигнальний гучномовний пристрій з дистанційним світло-керуванням проблискових маяків червоного та синього кольору.

Нагадаємо, "Київзеленбуд" удруге оголосив тендер на реконструкцію парку "Наталка" в Оболонському районі столиці. На ці роботи планується витратити близько 21 мільйона гривень.

Зокрема, передбачається облаштування дитячого майданчика "Хоббітонов" з каруселями, штучним газоном та гумовим покриттям. Також передбачено будівництво пункту заправки водою для поливальних автомобілів та капітальної насосної станції з водозабірними конструкціями.

Крім того, планується замінити тротуарну плитку та бордюри, а також провести оздоблювальні та електромонтажні роботи. Ще належить встановити металеву огорожу.

Цікаво, що "Київзеленбуд" вже оголошував тендер на реконструкцію цього ж парку. На це планувалося витратити понад 20 мільйонів гривень. Однак тоді торги не пройшли.

До речі, реконструкція цього парку продовжується з 2017 року. На це вже витратили із бюджету міста понад 110 млн. гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фоні складної економічної ситуації в країні деякі тендерні закупівлі викликають здивування своїми масштабами. Так, для Харківської області запропонували витратити на утримання і ремонт доріг понад 2 мільярди гривень.