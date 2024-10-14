Майже 3 млн гривень витратить київський ТЦК на бланки та календарі

Оприлюднили тендер 25 вересня 2024

Київський ТЦК витратить 2,8 млн гривень на реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки, та інші паперові канцелярські вироби. Тендер на зазначену поліграфічну продукцію було завершено 10 жовтня 2024 року.

Інформація про це міститься на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro. Точна сума закупівлі 2 млн 872 тис. гривень. Згідно з даними майданчика, оприлюднили тендер 25 вересня 2024. А кінцевий строк подання тендерних пропозицій зазначили 10 жовтня 2024 року.

Загалом ТЦК Києва замовив 42 220 одиниць різної поліграфічної продукції. Серед них 15 тисяч особових справ призовника, 15 тисяч облікових карток призовника, 11 800 тис. особових справ (контракт) у синій палітурці з тисненням. Крім того, замовили і 420 потрійних настінних календарів.

Попередньо, у тендері перемогла компанія ТОВ "КОНВІ ПРІНТ". Учасник зробив пропозицію, що на 249 450 грн випереджає пропозицію компанії ПП "МАЙ-ЧАС". Нині товариство "КОНВІ ПРІНТ" чекає на рішення.

Згідно з даними порталу YouControl, ТОВ "КОНВІ ПРІНТ" було зареєстроване 09 листопада 2010 року. Розмір статутного капіталу компанії складає 700 000,00 грн. Вид діяльності компанії: виробництво паперових канцелярських виробів, інших виробів з паперу та картону, друкування іншої продукції та інше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації відреагувала на запит "Телеграфу" щодо закупівлі ворожого софту. Підпорядковане їй Держпідприємство спецзв’язку придбало заборонену для використання в державних установах російську програму "1С". Виявляється, вся справа була в "технічній помилці" в назві предмету закупівлі. Але до такої трактовки ситуації є суттєві питання.