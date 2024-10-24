Поспішати не будуть? У КМДА розповіли, коли дадуть тепло в будинки киян

Це залежить від одного фактора

Станом на 24 жовтня у Києві вже почали давати опалення в понад 1237 закладів соціальної сфери: садочки, школи, лікарні, які насамперед потребують тепла. Воно подається згідно із заявками керівників цих закладів.

Про це йдеться у відповіді Київської міської державної адміністрації на запит "Телеграфу". Щодо житлового фонду – міська влада орієнтується на погоду.

У КМДА наголосили, що рішення про підключення житлового фонду до опалення Київ прийматиме, зважаючи на температуру зовнішнього повітря. Згідно з нормами, середньодобова температура протягом трьох діб має бути нижче +8 градусів.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, опалювальний сезон почнуть наприкінці жовтня – на початку листопада, коли знизиться температура повітря. Він наголосив, що в умовах повномасштабної війни питання витрат енергоресурсів у десятки разів є критичнішим і гострішим, тому місто керується раціональним підходом, зважаючи на погоду.

Пантелеєв підкреслив, що глобальних технічних проблем для старту опалення місто не має. За його словами, на найбільш аварійних ділянках замінено трубопроводи теплопостачання.

"Загалом близько 55 км мереж ми замінили. Це не так багато, як ми робили до війни, втім попри фінансовий дефіцит модернізація системи теплопостачання лишається пріоритетною", – зауважив заступник голови КМДА.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує опалення електричним обігрівачем за новими тарифами.