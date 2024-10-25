У Києві чоловік знайшов на оглядовому майданчику шматок "шахеду" (фото)

З початку жовтня це вже 15 атака дронів на столицю

У п’ятницю, 25 жовтня, на оглядовому майданчику біля "Арки Свободи українського народу" чоловік знайшов уламок від російського дрону-камікадзе. Найімовірніше ворожий БпЛА під час нічної атаки збили наші сили ППО і його частини впали на територію парку "Центральний".

Чоловік повідомив про свою знахідку співробітникам Муніципальної охорони, і вони негайно прибули на місце події. Небезпечну територію огородили сигнальними стрічками та викликали вибухотехніків.

Відомо, що на оглядовому майданчику біля "Арки Свободи українського народу" чоловік знайшов уламок ворожого БПЛА. Він негайно повідомив співробітників Муніципальної охорони, які обмежили доступ до небезпечної території.

На місце події викликали спеціалістів-вибухотехніків та правоохоронців.

Частини дрону лежали біля столичного Центрального парку відпочинку. Дослідивши уламки правоохоронці підтвердили, що чоловік справді натрапив на частину від російського дрону.

На щастя, уламок не становив загрози і ніхто з людей не постраждав.

Поліцейські вилучили частини БПЛА для фіксації чергового військового злочину РФ.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 25 жовтня, росіяни атакували Київ безпілотниками. РФ запускала безпілотники на столицю з території Курської області та Краснодарського краю, вони йшли двома великими хвилями, повітряну тривогу оголошували двічі та сумарно вона тривала приблизно 4 години.

Падіння уламків дронів було зафіксовано у Дарницькому районі Києва. Через це сталося загоряння дерев та трави на відкритій території, але пожежу швидко ліквідували.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що21 жовтня росіяни атакували Київ, запустивши близько десятка безпілотників. Всі вони були знешкоджені силами ППО, проте через падіння уламків були руйнування.