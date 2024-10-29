Без пояснень висадили з поїзда: що відомо про затримку метро у Києві та позаштатну ситуацію (відео)

Пасажири не очікували такого розвитку подій у метрополітені

У вівторок, 29 жовтня, у київському метрополітені сталася позаштатна ситуація. Пасажирів поїзда висадили на одній із станцій метро, після чого потяг поїхав далі.

Відео опубліковано у київських Telegram-каналах. Інцидент трапився на "зеленій" гілці (Сирецько-Печерська лінія — Ред.). Пасажири одного з поїздів змушені були зійти на станції "Золоті ворота".

Причини, через які це сталося, не були відомі, працівники метрополітену лише розвели руками. Внаслідок руху поїздів було затримано.

Щоправда, дещо пізніше ситуація стабілізувалася, і пасажири зуміли скористатися послугами метрополітену.

Станція "Золоті ворота" є 29-ю станцією Київського метрополітену. Вона розташована у Шевченківському районі столиці, на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Лук’янівська" та "Палац спорту" — її відкрили 31 грудня 1989 року. З 2011 року ця станція є об’єктом культурної спадщини, а також пам’яткою архітектури та містобудування.

Сирецько-Печерська лінія, яку також називають "зеленою", проходить від масивів Сирець та Лук’янівка на північному заході до Харківського масиву та масиву Рембаза на сході Києва.

Раніше "Телеграф"розповідав про те, що у Києві були екстрено закриті шість станцій метро на "синій" гілці. Причиною стала розгерметизація та підтоплення тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".