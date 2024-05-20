Метро на Виноградар буде через три роки? У якому стані зараз цей недобуд

У "Київському метрополітені" розказали "Телеграфу" про технічний стан зведеної шахти від станції "Сирець"

На сьогоднішній день стан недобудованого тунелю метро в напрямку Виноградаря перебуває у задовільному стані, цю шахту підземки періодично перевіряють, а граничний строк даної підземної конструкції обчислюється сотнями років. Про це у відповіді на запит "Телеграфу" повідомили в КП "Київський метрополітен".

— Збудований правий перегінний тунель від станції "Мостицька" до ст. "Сирець" знаходиться в задовільному технічному стані та відповідає рішенням, передбаченим проєктною документацією. Відповідно до ДБН В.2.3-7:2018 (Метрополітени, будівельні матеріали і конструкції, які застосовуються), проєктний строк служби оправ перегінних та станційних тунелів, притунельних та пристанційних споруд повинен становити не менше, ніж 250 років. Підприємство постійно веде періодичний нагляд за шахтою (стволом) № 215, — розказав заступник директора КП Дмитро Пеклун.

Проєкт нових станцій зеленої гілки в бік Виноградаря

За його словами, після укладання контракту з підрядником будівництва для добудови другого тунелю та продовження ділянки в напрямку Виноградаря орієнтовно будроботи триватимуть 30 місяців (тобто два роки і шість місяців). Але це іще не межа.

— Тривалість завершення будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (1 черга будівництва) — 30 місяців (відповідно до експертного звіту (позитивного) щодо розгляду проєктної документації на будівництво, затвердженого ДП "Укрдержбудекспертиза" від 20.12.2023 №00-0279/01-23/ПБ) після укладання договору з підрядною організацією, отримання підприємством дозволу на виконання будівельних робіт та з урахуванням доведення відповідних бюджетних асигнувань. Термін введення в експлуатацію об’єкта буде визначено після укладання договору на виконання будівельних робіт з підрядною організацією, — розказав топменеджер.

Зазначимо, 13 травня 2024 року метрополітенівці оголосили тендер на зведення ділянки підземки в напрямку Виноградаря з добудовою двох станцій. Вартість робіт — майже 14 мільярдів гривень. При цьому кінцевий строк виконання робіт чи надання послуг в тендерній документації вказується 30 грудня 2026 року.

Тендер на добудову метро на Виноградар. Джерело - Prozorro

За даними аналітичної системи Prozorro, станом на понеділок, 20 травня, дані про учасників цього тендеру відсутні. Іншими словами, ще поки жоден потенційний учасник торгів не подав своїх пропозицій.

Як повідомлялось, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" у судовому порядку розірвав договір з АТ "Київметробуд". Причиною стало припинення дії договору через незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт.

Окрім того, через суд вирішується і питання про стягнення частини попередньої оплати "Київметробуду", використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт. Мова йде про суму у розмірі близько 4 млрд грн.

Нові станції зеленої гілки метро "Мостицька" та "Проспект Правди" (зараз назва цієї проєктної зупинки — "Варшавська") почали будувати у Києві у 2019-му. Відтоді строки запуску руху на добудованій ділянці постійно переносилися.

Цього року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить досудове розслідування щодо можливих неправомірних дій з боку колишнього начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, який звільнився з посади після гучного корупційного скандалу.

Так, "Телеграф" провів журналістське розслідування про роботу Брагінського в керівництві підземки. Вдалося з'ясувати, як сотні мільйонів гривень від "Київського метрополітену" переказували пов'язаній з Брагінським та його партнером компанії, а також — яким саме чином виводили кошти, що повинні були піти на ремонт метро.