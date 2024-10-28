Підпал відділень "Укрпошти" в Києві: що кажуть у поліції

Інцидент стався у Солом’янському районі

Підпал дверей двох відділень "Укрпошти" в Києві вже розслідує поліція у рамках кримінального провадження. Проте причини займання правоохоронці не називають.

Як зазначає поліція столиці, інцидент відбувся минулого тижня у Солом’янському районі Києва. На місці працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.

"За вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", — йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами письменника Андрія Кокотюха, однією з причин підпалу може бути те, що "Укрпошта" надсилає повістки українцям на адреси проживання.

Він також висловив побоювання, що на тлі наростання суспільного невдоволення мобілізацією "Укрпошта" цілком може стати об’єктом для нападів паліїв, слідом за автівками військовослужбовців. За версією Кокотюха, зовнішні двері відділень просто заливають мазутом і підпалюють.

Нагадаємо, що "Укрпошта" закупить незвичайний транспорт для листонош. Це рішення є одним із проєктів розвитку логістики компанії, який завершиться у 2025 році.

Раніше "Телеграф" писав, що перший місяць осені у Києві став рекордним місяцем підпалів військових авто.