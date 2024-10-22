Прокурор розповів, чому росіяни масово вербують українських дітей: вік наймолодшого вражає

Україною шириться хвиля підпалів на замовлення РФ

Російські спецслужби активно вербують неповнолітніх українців. Їх залучають до підпалів авто військових та релейних шаф "Укрзалізниці".

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. За його словами, зараз здійснюється досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях за фактами підпалів автотранспорту, що належить військовослужбовцям, а також релейних шаф.

За даними прокурора, на причетність до цих злочинів перевіряється 13 неповнолітніх та малолітніх осіб. Фільчаков наголосив, що наймолодшому фігуранту, якого завербували росіяни, всього 10 років.

Також він повідомив, що на сьогодні у п’яти кримінальних провадженнях шістьом особам повідомлено про підозру. За словами прокурора, неповнолітні та малолітні залучалися до диверсійної діяльності через месенджер Telegram представниками спецслужб держави-агресора через анонімні акаунти з обіцянками грошової винагороди.

Водночас Фільчаков підкреслив, що завербовані росіянами підлітки не були ідейними. На його думку, діти — найбільш вразлива категорія суспільства, бо вони найбільше піддаються впливу.

"Правоохоронці проводять комплексну та системну роботу серед неповнолітніх, роз'яснюючи їм, зокрема, наслідки дій. Уже маємо результати: з вересня тенденція щодо вчинення вказаних злочинів і серед дорослих, і серед неповнолітніх зменшилась. Є закон, є чітко встановлена кримінальна відповідальність. Будь-яка співпраця з Росією несе наслідки", — підсумував Фільчаков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 липня невідомі знищили евакуаційний автомобіль медслужби 3 окремої штурмової бригади (ОШБр). Їх зафіксувала камера.