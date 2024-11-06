"Має бути здоровий глузд": сенатор у США закликав до якнайшвидшого рішення щодо війни в Україні

Бажання Трампа завершити війну в Україні не робить його фанатом Путіна

Війна в Україні, на строки завершення якої вже приймають ставки, "зайшла в глухий кут" і її треба зупинити. Країні буде потрібно 100 років для відновлення.

Про це заявив в ефірі Today видний республіканець, сенатор Марко Рубіо (Флорида), якого ЗМІ називають кандидатом на посаду держсекретаря при Трампі.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими та сильними, коли протистояли Росії. Але, зрештою, те, що ми тут фінансуємо, – це патова війна, і вона має бути доведена до кінця. Я думаю, що тут має бути здоровий глузд. Україні знадобиться 100 років, щоби відновити країну", – сказав політик.

Він додав, що Трамп не розкриває своєї тактики та хоче завершення війни, але це не робить його "фанатом Путіна".

"Як бізнесмен, він не розповість вам про свою переговорну тактику, щоб довести її до кінця. Не треба бути шанувальником Путіна, щоб хотіти завершення війни", – наголосив сенатор.

За даними The Hill, Марко Рубіо, член сенатського комітету з міжнародних відносин, розглядається як можливий держсекретар в адміністрації Трампа.

Варто зазначити, що перемога республіканця Дональда Трампа на виборах у США була переважно сприйнята українцями як новий виклик в і без того складній ситуації. На тлі цього набирають темпи обговорення можливостей укладання мирного договору.