США поспішають передати Україні військову допомогу до зміни влади: є проблеми

У Вашингтоні заметушилися з передачею допомоги Україні

Чиновники чинного президента США Джо Байдена планує якнайшвидше завершити переведення останніх 6 мільярдів доларів допомоги Україні. Там побоюються, що обраний президент Дональд Трамп в першу чергу зупинить виділення коштів на підтримку країни, що воює.

Про це повідомляє Politico із посиланням на двох представників адміністрації Байдена. Вони наголосили, що проблеми з постачаннями величезні, оскільки передача, яку ініціюють у найближчі тижні, навряд чи встигне вирушити до України до зміни влади. Це пов’язано з тим, що частина обладнання навіть не була виготовлена.

У квітні 2024 року США виділили 61 мільярд доларів на підтримку України. З цього пакету зараз залишаються лише 4,3 мільярда на постачання з армійських запасів та ще 2,1 мільярда на фінансування виробництва.

Американські чиновники зазначають, що і Трамп і його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс неодноразово критикували постачання, а тому переконані, що допомога буде згорнута в перші дні правління нового президента.

"Перше, що він зробить, це згорне допомогу Україні. Я б очікував, що він влаштує з цього велике шоу. Він скаже "обіцянку виконано" — вважає високопосадовець Пентагону з питань НАТО та Європи в адміністрації Барака Обами Джим Таунсенд

Водночас видання пише, що в Сенаті республіканці здебільшого активно підтримують не лише виділення Україні допомоги, а й зняття обмежень на застосування американської зброї.

Також автори матеріалу прогнозують, що Трамп зможе використати залишки пакета допомоги, як важіль тиску на Київ чи Москву, щоб ті погодилися на його умови.

Варто зазначити, що в Росії вже дали зрозуміти, що не збираються зупинятися, поки не досягнуть своїх цілей в Україні. Це включає повну анексію Криму, а також Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.