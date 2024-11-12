Стоїть майже 150 років. На Андріївському узвозі зберігся унікальний будинок (фото)

Раніше в цьому будинку жили люди, а зараз там ресторан

У центрі Києва, на Андріївському узвозі стоять не лише Андріївська церква і дім-музей Михайла Булгакова. Понад 150 років там стоїть унікальний будинок — він є найстарішою будівлею на цій вулиці, крім самого храму.

Фото опубліковані в Facebook-спільноті "Клуб Корінного Киянина". Будинок знаходиться на повороті — він був побудований наприкінці 19-го сторіччя.

Зазначається, що раніше в цьому будинку жили люди — тепер там ресторан "Світлиця".

"Незрозуміло як, але вже 150 років стоїть цей самий простенький будиночок, і сподіваюся стоятиме. Стільки шикарних будівель було збудовано, скільки знесено шедеврів, а хата стоїть собі і все", — йдеться в описі до фото.

На думку автора, причина того, що будинок зберігся до наших днів, ймовірно в тому, що він стоїть в не дуже зручному місці, а саме — на повороті.

"Можливо, просто пощастило. Цікаво, а власники знають історію цього будинку? Може вона ще й сумнозвісний театр навпроти переживе. Побачимо", — йдеться в дописі про цей унікальний будинок. Тут мається на увазі Театр на Подолі, який існує з 1987 року.

Ось так виглядає унікальний будинок, де зараз ресторан "Світлиця" на Google-мапах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Центральний гастроном в Києві, який згорів влітку 2017 року.