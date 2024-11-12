Стоит около 150 лет. На Андреевском спуске сохранился уникальный дом (фото)

Раньше в этом доме жили люди, а сейчас там ресторан

В центре Киева на Андреевском спуске стоят не только Андреевская церковь и дом-музей Михаила Булгакова. Более 150 лет там стоит уникальный дом — он является старейшим зданием на этой улице, кроме самого храма.

Фото опубликованы в Facebook-сообществе "Клуб Коренного Киевлянина". Дом находится на повороте – он был построен в конце 19-го столетия.

Отмечается, что раньше в этом доме жили люди — теперь там ресторан "Светлица".

"Непонятно как, но уже 150 лет стоит этот самый простенький домик, и надеюсь, будет стоять. Столько шикарных построек было построено, сколько снесено шедевров, а дом стоит себе и все", — говорится в описании к фото.

По мнению автора, причина того, что дом сохранился до наших дней, вероятно, в том, что он стоит в не очень удобном месте, а именно – на повороте.

"Возможно, просто повезло. Интересно, а владельцы знают историю этого дома? Может, он еще и печально известный театр напротив переживет. Увидим", — говорится в сообщении об этом уникальном доме. Здесь имеется в виду Театр на Подоле, который существует с 1987 года.

Вот так выглядит уникальный дом, где сейчас ресторан "Светлица" на Google-картах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Центральный гастроном в Киеве, который сгорел летом 2017 года.