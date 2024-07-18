Кияни просять звільнити заступника Кличка, який відповідає за транспорт міста: що про нього відомо

Звинувачують чиновника в некомпетентності

Кияни просять звільнити Костянтина Усова з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань транспорту. Городяни стурбовані щодо компетентності Усова, стверджуючи, що його діяльність негативно впливає на транспортну систему міста.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київради. За два дні вона зібрала лише 220 підписів із 6000 потрібних.

Автор звинувачує Усова в тому, що він відповідальний за транспортні колапси, неналежний стан громадського транспорту та відсутність інклюзивної інфраструктури.

"Ми дуже любимо Київ. І дуже не любимо, коли некомпетентні чиновники знищують його", — йдеться в петиції.

Додатково зазначається, що під час повномасштабного вторгнення Росії Усов виїхав з України й не виконував свої обов'язки.

Автори петиції закликають жителів Києва підтримати ініціативу: "Якщо хочете комфортний громадський транспорт в Києві, якісні розв'язки, велодоріжки — підпишіть і поширте петицію. Києву потрібен професійний менеджер і як показують результати, це точно не Констянтин Усов".

Що відомо про Костянтина Усова

У 2021 році Костянтин Усов був призначений заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, відповідальним за транспорт столиці.

За даними журналіста "Схем" Михайла Ткача, у своїй декларації 2013 року Усов вказав нульовий дохід, що ймовірно не відповідає дійсності, оскільки він повинен був отримувати офіційну зарплату за роботу на телеканалі ТВі.

Згідно з інформацією руху "Чесно", у липні 2022 року, під час розпалу повномасштабної війни, Усов поїхав до США на навчання у Гарварді. Сам Усов пояснив, що подав документи на навчання ще у 2021 році.

У жовтні 2023 року Усов повернувся з США після завершення навчання, хоча, за даними ЗМІ, залишався там на пів року довше. Під час навчання він задекларував отримання стипендії у розмірі 1,92 млн грн.

Костянтин Усов

Раніше "Телеграф" писав, що до заступника київського мера Констянтина Усова з обшуками завітали співробітники ДБР. У КМДА не підтвердили інформації щодо повідомлення про підозру чиновнику.