У Києві в глухій промзоні відкрили новий сквер: чим він унікальний та де знаходиться (мапа, відео)

Навіть у складні часи місто продовжує розвиватися та дивувати

У Дніпровському районі столиці завершено другий етап благоустрою скверу, який вже став справжньою родзинкою міського простору. Протягом шести місяців фахівці перетворили колишню технічну територію кінцевої зупинки трамвая на сучасний, комфортний і естетичний громадський простір.

"Телеграф" дізнався, що головною особливістю оновленої території стали "зелені колії" — замість традиційної плитки уздовж трамвайних колій висаджено траву. Тепер здаватиметься, що трамвай не їде, а "пливе" зеленою поверхнею, що створює унікальний естетичний ефект.

Озеленення та благоустрій

Сквер на вул. Алматинській вражає масштабами озеленення:

понад 200 дерев, серед яких граб, що в майбутньому створить живу огорожу;

більш як 150 кущів різних порід, а також гортензії і спіреї;

Близько 1200 одиниць декоративних злакових трав та багаторічних квітів.

Особливістю території, як зазначили в "Київзеленбуді" є автоматична система поливу, яка забезпечить збереження зелених насаджень протягом року.

Комфорт та доступність

Новий сквер обладнаний з урахуванням сучасних потреб містян. Там встановлено нові лавки та смітники, впроваджено обертові стільці, ідею яких запозичено з закордонного досвіду. Відновлено та облаштовано кінцеву зупинку трамвая № 32, а при облаштуванні використали тактильну плитку для забезпечення безбар'єрного середовища.

Де знаходиться новій сквер

Представники міської влади та меценати підкреслюють: цей проєкт демонструє, що Київ продовжує розвиватися, попри складні часи. Новий сквер у Дніпровському районі стане місцем, де містяни зможуть приємно відпочити серед зелені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рух Подільським мостом у Києві відкриють для авто з 1 грудня. Також запрацює новий тунель.