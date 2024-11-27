Рух Подільським мостом у Київі відкриють для авто з 1 грудня: куди він веде (мапа)

Легкові автомобілі та міський пасажирський транспорт зможуть пересуватися стратегічною транспортною артерією міста

1 грудня київська влада дозволить рух легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро. Таке рішення було затверджене на засіданні Ради оборони Києва.

Запуск руху Подільським мостовим переходом для більшої кількості транспортних засобів стане черговим кроком до поліпшення мобільності міста стане. Рішення, прийняте Радою оборони міста, не лише розвантажить наявні маршрути, а й створить зручніший коридор для щоденних пересувань киян.

Деталі відкриття руху

Проїзд буде здійснюватися як безпосередньо мостовим переходом, так і новозбудованим тунелем, який з'єднує міст зі з'їздом на вулицю Петра Вершигори у напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко.

Важливо зазначити, що для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід залишиться закритим. Наразі рух дозволено лише спеціальному транспорту та автобусному маршруту №111.

Благоустрій території

Роботи з облаштування прилеглої території біля новозбудованого тунелю планують завершити до кінця поточного року. Ці роботи проводитимуться без перешкоджання транспортному руху.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міст обіцяли повністю відкрити до початку листопада. А загалом його будують уже понад 30 років.