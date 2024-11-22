Власником ділянки під паркінг на Старокиївській горі виявилася соратниця Кличка

Цілком не виключено, що окрім паркінгу там з’явиться ще й офісний центр

Одна з версій щодо бенефіціарів будівництва паркінгу на Старокиївській горі в Києві, яку розглядав "Телеграф", знайшла підтвердження: Кличко все-таки може мати тут прямий комерційний інтерес.

Як з’ясувалося, одна з ділянок, яка знаходиться у межах Детального плану територій (ДПТ) паркінгу, має досить цікавого власника, пов’язаного з мером Києва комерційними зв’язками.

Взагалі, до меж ДПТ паркінгу потрапляють декілька ділянок. Чотири з них – з кадастровими номерами : 8000000000:91:157:0004, №8000000000:91:157:0005, 000000000:91:157:0006, та 8000000000:91:157:0065, згідно з даними сервісу e.land.gov.ua, перебувають у комунальній власності.

А от п’ята з кадастровим 8000000000:91:157:0123 за даними e.land.gov.ua з 21.12.2021 належить такій собі Осадчій Ангеліні Василівні.

Згідно з даними YouControl людина з таким же ПІБ є керівником Благодійного "Фонду Кличко". Окрім того, вона компанією "К-Капітал", серед власників якої Володимир Кличко, брат київського мера.

На ділянці, котра належить соратниці Кличків Осадчій, також розташована будівля. Відповідно до ДПТ, вона, схоже, підлягатиме реконструкції "під громадську (офісну) будівлю". Інакше кажучи, цілком не виключено, що окрім паркінгу там з’явиться ще й офісний центр.

Що стосується ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:381:0162, котра належить на правах оренди ТОВ "Фундація "Якісне житло", то вона лише межує з територією, де київська влада збирається будувати паркінг. Тобто ця компанія навряд чи причетна до будівництва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ідея будівництва паркінгу може бути власною ініціативою київського мера. Окрім того, ми не виключали варіант, що за ідеєю паркінгу насправді ховається спорудження нового офісного центру.