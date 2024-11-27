Святам бути! Коли у Києві засяє головна ялинка країни

Різдвяне дерево встановлять коштом меценатів

Головну ялинку країни відкриють вже 6 грудня, на День Святого Миколая. При цьому, влада Києва наголосила на тому, що цьогоріч Різдво та новорічні свята у столиці відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Допис він зробив у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі… Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня", — написав він.

Зауважив, що ялинку встановлять коштом меценатів. Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", яке запропонувало облаштувати новорічне дерево власними силами. "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" візьме на себе і монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки.

"Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо", — наголосив мер.

Біля ялинки також встановлять фотозону з QR-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі цьогоріч не передбачено через воєнний стан.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде новорічна ялинка цього року в Києві. Дерево сягатиме 12-15 метрів, цьогоріч його прикрасять у білий колір, що матиме символічний сенс.