У Києві з'явилася цікава інсталяція з простріляних антен та перебитих дротів (фото)

Артоб'єкт несе кілька потужних меседжів

У Києві на Подолі встановили нову інсталяцію "I’m Fine". Вона створена з частин телекомунікаційного обладнання, зруйнованого внаслідок російських атак, і стала символом стійкості та відновлення.

Інсталяція, натхненна артоб'єктом, який у 2024 році представили на фестивалі Burning Man. Про це пише видання MMR.

Об'єкт, розміром із людський зріст, має довжину 7 метрів і важить понад 2,7 тонни. Літери "I’m Fine" зібрані з простріляних антен, понівечених щогл, розірваних вибухами дротів і мікросхем. Ці уламки — не лише матеріали, а й мовчазні свідки війни, які нагадують про руйнування та втрати.

Новий артоб'єкт "I'm Fine" на Подолі

Проєкт створено в межах художньо-соціальної ініціативи #I’mFineChallenge, заснованої українським художником Олексієм Саєм та лідером проєкту Ukrainian Witness Віталієм Дейнегою. Ідея вперше була презентована на фестивалі Burning Man, де отримала широкий резонанс.

"I’m Fine" несе кілька потужних меседжів, розповідають ініціатори. По-перше, це пам’ятник руйнівним наслідкам війни для української інфраструктури. По-друге, це символ зусиль із відновлення зв’язку навіть у найскладніших умовах. І по-третє, це мистецький спосіб донести світу правду про Україну та її боротьбу за відновлення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві вже встановлюють новорічну ялинку. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня.