У Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Ярмарки у Києві традиційно проходять щотижня

Цього тижня, з 3 по 8 грудня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію : овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки цього тижня пройдуть за такими адресами:

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