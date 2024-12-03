У Києві встановлюють новорічну ялинку — фоторепортаж

Вже через декілька днів ялинка має засяяти

У вівторок, 3 грудня, в Києві почали встановлювати новорічну ялинку. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня.

На Софіївській площі побував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. На фото можемо побачити, що каркас ялинки вже зібрали.

Вона буде не високою, приблизно 12-15 метрів. Зверху вже красується різдвяна зірка.

Головна ялинка країни буде білого кольору. Як раніше розповідали організатори новорічних свят у столиці, на ній будуть небесно-блакитні гірлянди, а також сріблясті й білі іграшки, матові та в глянці.

Колір та прикраси ялинки мають символічний зміст. Білий колір символізує полотно — життя з чистого листа, а блакитні гірлянди — це чисте небо над країною.

Біля ялинки планують встановити фотозону з QR-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції.

Як повідомляв мер Києві Віталій Кличко, масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі цьогоріч не передбачено через воєнний стан.

Також він зазначив, що ялинку встановлять коштом меценатів. Вони облаштують новорічне дерево власними силами.

Раніше "Телеграф" писав, що мало бути біля новорічної ялинки в Києві, але організатори не встигнуть втілити. Ялинка могла б стати інтерактивним центром, де кожен охочий міг би висловити свої побажання та сподівання.