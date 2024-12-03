В Киеве появилась интересная инсталляция из простреленных антенн и перебитых проводов (фото)

Артобъект несет несколько мощных месседжей

В Киеве на Подоле установили новую инсталляцию "I’m Fine". Она создана из частей телекоммуникационного оборудования, разрушенного в результате российских атак, и стала символом устойчивости и обновления.

Инсталляция вдохновлена артобъектом, который в 2024 году представили на фестивале Burning Man. Об этом пишет издание MMR.

Объект, размером с человеческий рост, имеет длину 7 метров и весит более 2,7 тонны. Буквы "I’m Fine" собраны из простреленных антенн, изуродованных мачт, разорванных взрывами проводов и микросхем. Эти обломки — не только материалы, но и молчаливые свидетели войны, напоминающие о разрушениях и потерях.

Новый артобъект "I’m Fine" на Подоле

Проект создан в рамках художественно-социальной инициативы #I’mFineChallenge, основанной украинским художником Алексеем Саем и лидером проекта Ukrainian Witness Виталием Дейнегой. Идея впервые была представлена на фестивале Burning Man, где получила широкий резонанс.

"I’m Fine" несет несколько мощных месседжей, рассказывают инициаторы. Во-первых, это памятник разрушительным последствиям войны для украинской инфраструктуры. Во-вторых, это символ усилий по восстановлению связи даже в самых сложных условиях. И, в-третьих, это художественный способ донести миру правду об Украине и ее борьбе за восстановление.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве уже устанавливают новогоднюю елку. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря.