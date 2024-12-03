У Києві працюватиме одразу кілька резиденцій Святого Миколая: де їх знайти

Прообразом Святого Миколая — казкового персонажа, який приносить подарунки — став Миколай Чудотворець

Уже цієї п'ятниці, 6 грудня, українці відзначатимуть День святого Миколая. Це свято дуже люблять не тільки діти, а й дорослі, які не перестають вірити в казкові дива.

У Києві загадати бажання і поспілкуватися з добрим святим можна в його резиденціях, які вже поступово відчиняють свої двері для всіх охочих. "Телеграф" розповідає, де в столиці можна залишити листа Святому Миколаю і відчути атмосферу справжнього свята.

Резиденції Святого Миколая у Києві

У Великій дзвіниці Києво-Печерської лаври

Кожен бажаючий зможе не тільки написати листа Святому Миколаю, але й випробувати чарівну силу арки бажань, ставши під нею і загадавши свої найзаповітніші бажання. Також відвідувачам Резиденції вдасться зустрітися зі Святим Миколаєм та зробити фото на згадку.

Відвідувачі зможуть оглянути виставку "Єдність Різдва поколінь" та взяти участь у майстер-класах із виготовлення новорічних прикрас.

Резиденція працюватиме щосуботи та неділі, а також 5, 6 та 19 грудня з 12:00 до 16:00 за адресою: вул. Лаврська, 9, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", Велика лаврська дзвіниця.

Ціна: дошкільнята – безкоштовно, діти шкільного віку та дорослі – 150 гривень.

Музей народної архітектури та побуту

Резиденція працюватиме щодня з 5 до 22 грудня. Тут ви поринете у чарівну казкову атмосферу, отримаєте масу позитивних емоцій та яскравих незабутніх вражень.

На гостей чекають театралізовані інтерактивні вистави із залученням дітей; веселі ігри та розваги; легенди та розповіді про Святого Миколая та зустріч із самим Чудотворцем.

Діти матимуть змогу продемонструвати свої вміння, таланти та здібності — виконати пісню чи розповісти вірш, а ще зробити на згадку фото зі Святим Миколаєм. І, звісно, кожна дитина отримає корисний та смачний подарунок.

Вартість програми для однієї дитини: до 9 років — 350 ₴, а від 10 років — 400 ₴. У вартість входить подарунок та вхідний квиток на територію Музею.

Адреса: вул. Академіка Тронька, 1.

Національний історико-етнографічний заповідник у Переяславі

Резиденція працюватиме щодня до 27 грудня. Для дітей проводитимуться майстер-класи та ігри. Також підготовлено веселу розважальну програму з елементами квесту.

Відвідування виключно за попереднім бронюванням.

Контакти: 380-67-868-36-34.

Адреса: Київська область, місто Переяслав, вул. Т. Шевченка, 8.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації розповіли, хто заплатить за головну ялинку країни цього року. Як і минулими роками витрачати бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій у Києві не будуть.

Проте, щоб не залишати киян без святкового настрою, можливе облаштування новорічної ялинки за рахунок меценатів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли Святий Миколай в Україні. З 1 вересня 2023 року набуло чинності історичне рішення про перехід української церкви на новоюліанський календар. Тому головні церковні свята українці тепер святкують разом із європейцями.