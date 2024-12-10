У Києві відбувся фінал Всеукраїнських спортивних змагань "Ігри ветеранів"

Змагання були започатковані Міністерством у справах ветеранів

У минулий уїк-енд, 6-8 грудня, у Києві відбувся фінал спортивних змагань серед ветеранів та військовослужбовців "Ігри ветеранів". У них взяли участь військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Під час регіональних етапів "Ігор ветеранів" в Одесі, Івано-Франківську, Житомирі та Кривому Розі учасники змагалися за першість у дисциплінах "Кросфіт" та "Кіберспорт". Загалом у спортивних змаганнях взяли участь 190 ветеранів з усіх регіонів України. Завершились "Ігри ветеранів" Всеукраїнськими змаганнями у столиці.

"Я щаслива, що ми можемо підтримувати наших воїнів, зокрема, і в такий спосіб, організовуючи змагання "Ігри ветеранів", і щиро сподіваюсь, що з кожним роком наша родина буде збільшуватися, що наші учасники приводитимуть своїх друзів та побратимів, тих, хто служить та тих, хто вже звільнився. Аби кожен розумів, чому спорт — це круто та важливо, чому потрібно розвиватися фізично та що ти можеш отримати на виході. Аби кожен українець бачив та наслідував приклад вашої взаємопідтримки", — наголосила Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова під час фінальних змагань.

У категорії "Кросфіт" учасники виконували адаптовані вправи, що включали елементи важкої атлетики, кардіо і вправи з власною вагою. Залежно від фізичного стану ветеранів поділили на 13 категорій, а переможців визначали за швидкістю виконання вправ та кількістю повторень.

У категорії "Кіберспорт" ветерани та військовослужбовці змагалися у популярних відеоіграх: стратегії Dota 2, шутері Counter-Strike 2 і спортивному симуляторі EA FC 25. Для деяких жанрів учасників об’єднували у випадково сформовані команди.

"Завдяки силі духу наших учасників та їхньому прагненню розвивати національні ініціативи, Мінветеранів вдалося започаткувати "Ігри ветеранів". Цей проєкт має всі шанси стати міжнародним у майбутньому. Адже саме в Україні живуть ветерани з унікальним бойовим досвідом. Хоча цей досвід здобутий у важких умовах, саме він дає нам можливість вчити інших і змінювати світ", — зазначила заступниця Міністра у справах ветеранів України Руслана Величко-Трифонюк.

Змагання відбулися у рамках проєкту Міністерства у справах ветеранів "Розвиток спорту для ветеранів" у межах реалізації Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні на 2025-2026 роки, розробленої за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.