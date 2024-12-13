Який вигляд має покинутий київський стриптиз-клуб зсередини (відео)

Заклад давно зачинений, але всередині все збереглося майже недоторканим

У TikTok було опубліковано відео, яке зняли всередині покинутого столичного стриптиз-клубу "Егоїст". Автори ролика хочуть переробити заклад у моторошну квест-кімнату і тому ретельно досліджують усі приміщення.

Усередині їм вдалося знайти цікаві "артефакти" — костюми артистів, меню, особисті речі гостей, посуд і багато іншого. Також було виявлено прайс на послуги виступаючих.

Так, столичний стриптиз-клуб "Егоїст" колись був дуже популярним закладом. Однак його закрили, а власники забрали тільки найцінніше. Попри це всередині досі є техніка, подіуми з пілонами, костюми, напої та меблі. Дизайн інтер'єру дивує своїм "багатством" — на стінах можна побачити сцени з єгипетської міфології, а ніжки столів вкриті позолотою.

Автори відео пройшлися всіма приміщеннями і показали, який вигляд має занедбаний стриптиз-бар зсередини. Їм навіть вдалося виявити меню з цінами, портмоне і розцінки на "приватні" танці.

Клиб був закритий і занедбаний кілька років тому, проте всередині все збереглося майже недоторканим.

Нагадаємо, журналісти "Телеграфу" під виглядом таємних покупців дізналися, як реагують в окремих закладах для VIP`ів на рейди ТЦК і чи можливо, наприклад, відгуляти корпоратив у деяких столичних та заміських ресторанах, а також відпочинкових комплексах (готелях), сховавшись від рейдів.

Для цього репортери видання зателефонували до п’яти відомих комплексів та закладів, де продовжує відпочивати платоспроможна публіка з Києва та області. У той же час нас цікавило, чи дотримуються закону такі статусні локації, якщо військові та поліцейські приходять туди з перевірками.