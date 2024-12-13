Как выглядит заброшенный киевский стриптиз-клуб изнутри (видео)

Заведение давно закрыто, но внутри все сохранилось почти не тронутым

В TikTok было опубликовано видео, которое сняли внутри заброшенного столичного стриптиз-клуба "Эгоист". Авторы ролика хотят переделать заведение в жуткую квест-комнату и поэтому тщательно исследуют все помещения.

Внутри им удалось найти интересные "артефакты" — костюмы артистов, меню, личные вещи гостей, посуду и многое другое. Также был обнаружен прайс на услуги выступающих.

Так, столичный стриптиз-клуб "Эгоист" некогда был очень популярным заведением. Однако его закрыли, а владельцы забрали только самое ценное. Внутри до сих пор есть техника, подиумы с пилонами, костюмы, напитки и мебель. Дизайн интерьера удивляет "богатством" — на стенах можно увидеть сцены из египетской мифологии, а ножки столов покрыты позолотой.

Авторы видео прошлись по всем помещениям и показали, как выглядит заброшенный стриптиз-бар изнутри. Им даже удалось обнаружить меню с ценами, портмоне и расценки на "приватные" танцы.

Клыб был закрыт и заброшен много лет назад, однако внутри все сохранилось почти не тронутым.

Напомним, журналисты "Телеграфа" под видом тайных покупателей узнали, как реагируют в отдельных заведениях для VIP`ов на рейды ТЦК и возможно ли, например, отгулять корпоратив/мальчишник в некоторых столичных и загородных ресторанах, а также комплексах отдыха (гостиницах), спрятавшись от рейдов.

Для этого репортеры издания позвонили по телефону в пять известных комплексов и заведений, где продолжает отдыхать платежеспособная публика из Киева и области. В то же время нас интересовало, соблюдают ли закон такие статусные локации, если военные и полицейские приходят туда с проверками.