Київський бар назвав страву на честь російського "Крокус Сіті Хола": росіяни розлютилися

У меню закладу є й інші блюда з цікавими назвами

Київський арт-бар "Офензива", що знаходиться на Подолі, додав до свого меню сет "крокус сіті". Таку ж назву має концертний зал у Підмосков'ї, де стався теракт з численними жертвами.

Страва коштує 249 гривень. До її складу входять картопля-фрі, курячі крила, цибульні кільця та смажена моцарела. Крім того, у меню закладу є стейк "Дар'я Дугіна" та сендвіч "Навальний".

У російських пабліках вже відреагували на інформацію про нову страву бару. Там назвали її назву "цинічною".

Варто зазначити, що росіяни регулярно радіють наслідкам обстрілів українських міст та загибелі українців. Про це свідчать численні повідомлення та коментарі росіян у соцмережах.

Як відомо, бар "Офензива" розташовано біля станції метро "Контрактова площа". Його адреса — місто Київ, вулиця Межигірська, 20.

Його відкрили у квітні 2023 року. Заклад позиціонує себе як "мемно-мілітарний арт-бар". В оформленні бару відвідувачі можуть побачити крило від збитого ворожого літака Су-34, меми, оптику від БМП-1 і трофейну форму окупантів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall" нібито 5 терористів вчинили стрілянину, в якій станом на 13:00 24 березня загинули 133 особи, ще 154 особи постраждали. Вранці 23 березня повідомили, що поліція РФ зупинила автомобіль зі стрілками з московського "Крокус Сіті", частина з них зникла. Затримано чотирьох громадян Таджикистану, вони нібито намагалися перетнути кордон з Україною.

"Телеграф" проаналізував, що про теракт у Crocus City Hall написали західні ЗМІ. Основна версія — за нападом на концертний зал стоїть "Ісламська держава-Хорасан", відома як ІДІЛ-К. Це філія угруповання, що базується в Афганістані. Пізніше терористи ІДІЛ виклали відео з бодікамери одного з нападників на підтвердження того, що саме вони здійснили атаку на ТРЦ. Однак російський диктатор Володимир Путін та його оточення завзято намагаються звинуватити Україну.