Котик слишком увлекся главной елкой Борисполя: пришлось вызывать полицию (фото)

У хозяев теперь есть отличная новогодняя история

Наверняка любому хозяину котов известно, что в период новогодних праздников пушистика стоит держать подальше от елки. Однако иногда настойчивости четверолапых можно лишь позавидовать, как и их способности находить проблемы на свой хвост.

Наглядная демонстрация того произошла в Борисполе, где котик умудрился вскарабкаться на городскую елку на высоту до четвертого этажа. Как обычно и заканчиваются подобные истории, назад он спуститься уже не смог.

О рождественских приключениях кота Марсика рассказала пресс-служба Патрульной полиции Борисполя. Отмечается, что вечером субботы к патрульным обратился хозяин кота и пожаловался на то, что его питомец вскарабкался на самую верхушку и сидит там уже около 12 часов.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, быстро поняли, что достать котейку им самостоятельно не удастся, так как он сидел на высоте примерно четвертого этажа. Благо на помощь пришли коммунальщики и доброволец с пожарной команды. Совместными усилиями Марсик был снят с праздничного дерева и передан владельцу.

"Эта история еще раз подтверждает, что сотрудничество и взаимопомощь способны творить настоящие чудеса. Мы благодарны всем, кто присоединился к этому спасению", — сообщили полицейские.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему коты так любят елки и как защитить праздничное дерево от домашних питомцев.