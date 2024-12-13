Яку ялинку обрати, якщо в домі є діти - всі плюси та мінуси

Обидва з варіантів можуть влетіти в копієчку

Коли приходить час ставити новорічну ялинку вдома у багатьох виникає питання: яку краще обрати — штучну чи живу, а особливо, якщо є діти.

"Телеграф" розбирався у цьому питанні. Зауважимо, що обидва з варіантів мають свої мінуси та плюси.

Перевагами живої ялинки можна вважати хвойний запах, який створює чудову новорічну атмосферу. Проте, зазвичай, хвоїнки швидко сиплються, і потім голки майже по всій квартирі, що не допустимо з маленькими дітьми. Також на живих ялинках можуть бути комахи, які, відігрівшись вдома, почнуть повзати по кімнаті.

До того ж цьогоріч живі ялики мають чималу ціну, адже подекуди за дерево треба віддати до 4-6 тисяч грн.

Перевагами штучних ялинок у домі з дітьми є те, що вони не сиплються і не мають на собі комах. Проте ці дерева без хвойного запаху, що деколи розчаровує людей. Сучасні штучні ялинки мають широке різноманіття і якість, що дає можливість придбати гарне дерево. Ціни на такі ялинки подекуди вищі, ніж на живі, але їх можна ставити не один рік.

Тобто штучні ялинки економлять чимало коштів, проте до вибору слід підходити відповідально, щоб ялинка не була токсичною для дитини. Інколи, ялинки, які зібрали багато пилу, можуть викликати алергію.

Нагадаємо, у двох українських містах встановили незвичайні ялинки. Йдеться про Дніпро та Київ.

Раніше "Телеграф" розповідав, на що звернути увагу при виборі натуральної ялинки.