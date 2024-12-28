У Києві чоловік скоїв дивну крадіжку: він діяв, як справжній Грінч (відео)

Чоловікові вдалося втекти

У Подільському районі Києва сталася дивна крадіжка — чоловік зірвав з перил на вулиці новорічні прикраси. Він сховав їх у пакет і поспішив піти, але його вчинок потрапив в об'єктив камери відеоспостереження.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ оперативний". Дії злодюжки порівняли з Грінчем — казковим персонажем, який викрадає Різдво.

На Виноградарі рано вранці перехожий зірвав частину новорічної прикраси, що висіла на перилах перед входом до клініки VitaLine. Чоловік діяв дуже швидко і після крадіжки поспішив втекти.

Інцидент стався на вулиці Сергія Данченка, 5 у Подільському районі столиці. Декор зловмисник сховав у пакет.

Дії злодія потрапили в об'єктив камери відеоспостереження і потім були опубліковані в соцмережі

"Цей "герой" діяв нахабно, як справжній Грінч, який не зміг встояти перед сяйвом новорічних іграшок. Його мотивація залишає більше запитань, ніж відповідей.

Власникам бізнесу нагадуємо: бережіть свої святкові прикраси, бо цей "куку" точно не гість із далекого міста. А мамам радимо слідкувати за дітьми, адже хто знає, що може спасти на думку цьому персонажу наступного разу", — йдеться в повідомленні.

Крадіжка сталася на вулиці Сергія Данченка, 5

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві таксист Bolt рано-вранці вкрав кілька туй, які росли біля одного зі столичних закладів. Те, що сталося, потрапило на камери відеоспостереження і потім було опубліковано в соцмережі.