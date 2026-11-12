Чи продовжать безкоштовний проїзд у Харкові на 2027: мер відверто пояснив

Мерія розглядає транспортну підтримку як спосіб утримати людей у місті

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У Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у громадському транспорті у 2027 році. На це місто витрачає 3,6–4 млрд грн щороку, однак відповідні видатки знову закладуть у проєкт бюджету.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю "Радіо Хартія". За словами мера, річна сума залежить від вартості паливно-мастильних матеріалів та електроенергії.

Для прифронтового Харкова Терехов називає безкоштовний транспорт необхідністю. Попри багатомільярдне навантаження на бюджет, міська влада розглядає його як підтримку мешканців і бізнесу.

Терехов у громадському транспорті

"Ми щодня боремося за кожного харків’янина, щоби люди не виїжджали з міста, щоб працював бізнес. Це суттєва підтримка для кожного, хто залишився, і для тих, хто приїхав до Харкова", – сказав міський голова Ігор Терехов.

За даними мера, нині в Харкові майже 227 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Він зазначив, що ці люди опинилися без нічого, а безкоштовний проїзд став одним із чинників, через які вони обрали місто для життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні змінять пільговий проїзд.