Разом з потеплінням у Київ завітають дощі: коли будуть майже добові опади

У Києві протягом найближчих днів очікується тепла, але дощова погода

В столицю увірвались різке потепління та дощі зі снігом. Упродовж 7-9 січня температура хоч і буде "плюсовою", однак з кожним днем падатиме. Своєю чергою, максимальні опади прогнозуються 8 січня.

Цими днями температура точно не опуститься нижче 0. Про це повідомили в Meteofor.

У вівторок, 7 січня, вночі пройшов дрібний дощ зі снігом, але до ранку він завершився. Вдень сонце може ненадовго визирнути з-за хмар, однак ввечері знову сховається. Денна температура має вирости до +9 градусів, а вночі опустилась до +2 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

Наступний день, 8 січня, очікується більш мокрим, адже вночі розпочнеться дрібний дощ. Він протримається вранці, вдень візьме паузу, але ввечері поновиться з більшою інтенсивністю. Показники на термометрах у денний час сягнуть +6 градусів, а вночі впадуть до +3 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються у першій половині доби — помірні 6 м/с.

Четвер, 9 січня, також принесе хмарність, але дощів поменшає. Дрібні опади пройдуть лише вночі. Повітря вдень прогріється до +3 градусів, а вночі охолоне до +2 градусів. Максимальна сила вітру очікується ввечері — свіжі 8 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні 8 січня температура повітря прогріється до +14 градусів.