Вместе с потеплением в Киев придут дожди: когда будут почти суточные осадки

В Киеве в ближайшие дни ожидается теплая, но дождливая погода

В столицу ворвалось резкое потепление и дожди со снегом. 7-9 января температура хоть и будет "плюсовой", однако с каждым днем будет падать. В свою очередь, максимальные осадки прогнозируются 8 января.

Этими днями температура точно не опустится ниже 0. Об этом сообщили в Meteofor.

Во вторник, 7 января, ночью прошел мелкий дождь со снегом, но к утру он завершился. Днем солнце может ненадолго выглянуть из-за туч, однако вечером снова скроется. Дневная температура должна вырасти до +9 градусов, а ночью опустилась до +2 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

Следующий день, 8 января, ожидается более мокрым, ведь ночью начнется мелкий дождь. Он продержится утром, днем возьмет паузу, но вечером возобновится с большей интенсивностью. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +6 градусов, а ночью упадут до +3 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в первой половине суток — умеренные 6 м/с.

Четверг, 9 января, также принесет облачность, но дождей станет меньше. Мелкие осадки пройдут ночью. Воздух днем прогреется до +3 градусов, а ночью остынет до +2 градусов. Максимальная сила ветра ожидается вечером – свежие 8 м/с.

Ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине 8 января температура воздуха прогреется до +14 градусов.