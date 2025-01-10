Встигли відігрітись? У Києві на вихідних зіпсується погода

Метеорологи прогнозують, що у столиці України протягом цих днів знизиться температура й у місті йтимуть опади

Аномальне потепління, яке панує у Києві, незабаром закінчиться. Упродовж 10-12 січня синоптики також прогнозують дощі та сніг, максимальна концентрація яких буде у п'ятницю.

У першій половині останнього робочого дня передбачається туман. Водіям та пішоходам варто бути обережними на дорозі, попередили в Meteofor.

Вночі п'ятниці, 10 січня, на місто опустився туман, який протримається і вранці. Вдень синоптики прогнозують дрібні дощі, які ввечері збільшать свою силу. Цей день буде найтеплішими з-поміж трьох інших, адже температура у денний час виросте до +8 градусів, а в нічний зафіксувалась біля +3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить свіжих 9 м/с.

Наступного дня, 11 січня, сонце іноді визиратиме з-за хмар, однак опади не покинуть місто. Дощ та сніг прогнозуються лише вночі вихідного. Температура повітря у денний час сягне +2 градусів, а вночі опуститься до 0. Найбільші пориви вітру очікуються вранці-вдень — помірні 6-7 м/с.

В останній день цього тижня, 12 січня, буде мінлива хмарність. Вранці мають пройти дрібні дощі зі снігом. Показники на термометрах у денний час сягнуть 0, а в нічний — -2 градусів. Сила вітру протягом неділі коливатиметься в межах легких-слабких 2-4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну повертаються морози. Місцями показники на термометрах опустяться до -11 градусів.