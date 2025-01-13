Від лікаря та співачки до молоденьких моделей: що відомо про коханок Лукашенка і як вони виглядають

За чутками, білоруський диктатор мав багато коханок

Олександр Лукашенко – білоруський президент, який вже близько 30 років перебуває при владі в країні. При цьому першу леді Білорусі мало хто бачив, тоді як про численних коханок диктатора ходять легенди.

"Телеграф" розповість, що відомо про жінок, яких називають коханками Лукашенка.

Коханки Лукашенко — лікарка, співачка та молоденькі моделі

Олександр Лукашенко лише один раз був офіційно одружений — його законна дружина Галина Желнерович давно не живе з президентом і ховається від публічності, хоча їх і не розлучили офіційно. А в цей час диктатор не раз заводив романи на стороні.

Офіційна дружина Лукашенка Галина Желнерович

Йому приписують стосунки із різними жінками, особливо Лукашенко любить молоденьких моделей. А одна з коханок, нібито, навіть народила президентові улюбленого сина Коленьку.

Однією із коханок Олександра Лукашенка називають лікарку Ірину Абельську. Вона неодноразово супроводжувала президента у його поїздках у поїздах. Більше того, саме Ірину Абельську у Білорусі вважають матір’ю молодшого позашлюбного сина Лукашенка Коленьку.

Лікар Ірина Абельська

Роман із президентом також приписують молодій білоруській співачці Ірині Дорофєєвій. З чуток, дівчину Лукашенко помітив у Театрі пісні. А ще співачку неодноразово бачили із білоруським президентом у відпустках в Сочі.

Співачка Ірина Дорофєєва

У 2008 році Олександра Лукашенка було помічено також з 18-річною вокалісткою Мартою Голубевою. Дівчина з’явилася з диктатором спочатку під час святкового концерту з нагоди Дня незалежності Білорусі, а потім ще й у 2009 році — вона супроводжувала його на відкритті оновленого Великого театру опери та балету. Пізніше, у 2016 році, Лукашенка бачили з Мартою на фіналі конкурсу "Міс Білорусь-2016".

Вокалістка Марта Голубєва

Примітно, що на тому заході поруч із президентом крутилася також модель і телеведуча Поліна Шуба. Відомо, що дівчина раніше працювала у службі протоколу Лукашенка. Їх можна було помітити разом під час хокейних матчів та інших публічних заходах.

Модель та телеведуча Поліна Шуба

Крім того, Лукашенку приписують романи з білоруськими моделями та учасницями конкурсів краси Аліною Роскач, Дар’єю Шманай та Марією Василевич.

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