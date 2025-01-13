Кого з чоловіків до 25 років не можуть мобілізувати за законом

Є різниця між військовозобов'язаними та призовниками

В Україні мобілізації підлягають громадяни від 25 до 60 років. Однак по віку є винятки.

Питання мобілізації українців до 25 років викликає чимало суперечок і непорозумінь. Юристи АО "Бачинський та партнери" пояснили різницю між військовозобов'язаним та призовником.

Призовник — це чоловік віком від 16 до 25 років, який стоїть на військовому обліку та підлягає призову на строкову службу.

Військовозобов’язаний — це особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України під час мобілізації. Такий статус набувається після досягнення 25 років або після завершення військової кафедри з отриманням офіцерського звання.

"Простою мовою, призовників призивають на строкову військову службу, а військовозобовʼязаних призивають під час мобілізації при дії особливого періоду та воєнного стану", — зазначають експерти.

Чому до 25 років не мобілізують

В умовах воєнного стану призов на строкову військову службу в Україні не здійснюється. Відповідно, призовників віком до 25 років мобілізувати не можуть, адже мобілізації підлягають лише військовозобов’язані.

Хто може бути мобілізований до 25 років

Винятком є ті, хто:

закінчив військову кафедру й отримав офіцерське звання;

й отримав офіцерське звання; оформлений у запас достроково за окремими підставами (наприклад, пройшов строкову службу у мирний час).

Мобілізаційний вік: які зміни відбулися

Раніше мобілізаційний вік в Україні становив 27 років, але змінами до ст. 15 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" його знижено до 25 років. Це означає, що після досягнення 25-річного віку особа автоматично стає військовозобов’язаною та підлягає мобілізації , підкреслюють юристи.

"Проте, на практиці доводиться стикатися із найрізноманітнішими ситуаціями, зокрема із випадками, коли фактично призовник отримує військово-обліковий документ військовозобов’язаного (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного) або навіть із випадками мобілізації призовників", — додають правознавці.

Раніше "Телеграф" писав, скільки доведеться заплатити хлопцям, які не стануть на військовий облік у 2025 році. У ТЦК нагадали про мобілізацію до 25 років.