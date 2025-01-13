В Киев вернулись морозы. Ожидается ли сильное похолодание

На протяжении этих дней столица Украины ожидает лишь облачность и морозы

Начало недели, 13-15 января, в Киеве будет облачным и немного морозным. Осадков в эти дни синоптики не прогнозируют.

В течение понедельника-среды температура в дневное время будет колебаться в пределах 0...-1 градуса, а ночью -1...3 градусов. Об этом сообщает Sinoptik.

Облачная погода продержится в течение всего понедельника, 13 января, но дождей не будет. Дневная температура зафиксируется около 0, а ночью было до -3 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в начале второй половины суток – легкие 2 м/с.

Вторник, 14 января, также принесет сплошную облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура днем опустится до -1 градуса, а ночью — до -3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

В среду, 15 января, небо в городе также будет покрыто облаками. Дождей не предполагается. Воздух днем остынет до 0, а ночью – до -1 градуса. Порывы ветра будут колебаться в пределах тихих-легких 1-2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине в ближайшие дни температура ночью может опуститься до -12...17 градусов.