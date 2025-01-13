Підозрюваний у вбивстві Фаріон чесно відповів, чи погодився б на обмін у Росію (відео)

Друзі, які підтримують Зінченка кажуть, що це провокація

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон перебуватиме під вартою до 4 березня. Справу Вʼячеслава Зінченка наприкінці 2024 року було перекваліфіковано і йому загрожує довічне позбавлення волі. На суді, де 13 січня відбулось чергове засідання, у розмові з журналістами він відповів, чи поїхав би в Росію, якщо йому запропонували обмін.

Зінченко сказав, що сидітиме довічно . Відповідне відео публікує видання "Говорить Великий Львів".

"Вас зараз притягують за статтею, до якої передбачається довічне ув'язнення. В разі чого, якщо рішення буде не на вашу користь і, скажімо, російська сторона висловить бажання вас обміняти, ви підете на це прохання чи ні?", — питає журналіст.

Зінченко покивав головою, мовляв, буде сидіти довічно. Після чого мати вигукнула і сказала, що "не буде такого варіанту". А друзі, які підтримують підозрюваного кажуть, що це провокація.

"Він довічно сидіти не буде", — вигукнула жінка на відео.

Варто додати, що колегія судів оголосила перерву у розгляді по суті справи про вбивство Фаріон до 13 лютого.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — хто він

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. Батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А матір каже, що його використовують.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Йому було обрано запобіжний захід. 18-річного мешканця міста Дніпро відправлено під варту на 60 діб без альтернативи внесення застави. Адвокат Ігор Суліма, який раніше неодноразово захищав людей, які підозрювались у зраді і колаборантстві відповів, чи може його підзахисний при бажанні просити про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув'язнених. А також оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта і заявив про те, що вони сумнівні. За його словами, в цьому випадку такого поняття як сукупність доказів взагалі немає. Окрім цього, Суліма сказав, що доньці вбитої Ірини Фаріон, яка у суді накинулася з погрозами та прокльонами на підозрюваного, загрожує карна справа.

Раніше "Телеграф" писав, що підозрюваний у вбивстві Фаріон дав у суді гучну обіцянку батьку з посмішкою на обличчі.