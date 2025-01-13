На "тисячу Зеленського" виділили ще 5 мільярдів гривень, а літнім людям змінили умови отримання

Тисячу гривень вже отримали 8 мільйонів українців

Уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на виплату "тисячі Зеленського". Ці гроші підуть на програму "Зимова єПідтримка" для всіх українців, які подали відповідні заявки.

Водночас для літніх людей та людей з інвалідністю запропонували простіший спосіб отримання грошей. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму офіційному телеграм-каналі.

Тепер українці старші 60 років, люди з інвалідністю І та ІІ груп, які отримують пенсію через банк, зможуть забрати гроші через Укрпошту. Така ж можливість з'явилася для недієздатних осіб – кошти зможе отримати їхній опікун.

"Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги", – наголосив очільник уряду.

Кабмін також спростив обмін даними між установами, які займаються програмою "Зимова єПідтримка". Завдяки цьому інформація про виплати оброблятиметься швидше, а українці вчасно дізнаватимуться про нарахування коштів.

За даними уряду, тисячу гривень вже отримали 8 мільйонів українців. Загалом заявки на отримання допомоги подали 11 мільйонів громадян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "тисяча Зеленського" доступна, але не всім. Деякі українці не отримують гроші.